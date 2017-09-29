Дэвид ХЭЙ: «Никто не выигрывает в лотерею дважды»

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях британец Дэвид Хэй заявил, что не сомневается в своей победе в матче-реванше со своим соотечественником Тони Беллью, который состоится 17 декабря в Лондоне:
«Выходя на бой с Беллью семь месяцев назад, я был уверен, что вероятность его победы надо мной равна вероятности выигрыша лотерейного билета. И, что бы вы думали? Он это сделал! Но никто не выигрывает лотерею дважды. Сейчас у меня новый тренер, новый настрой, новая филосифия бокса. Я словно переместился в машине времени на десять лет назад, и я буду быстрее и лучше, чем когда либо ранее!», - сказал Дэвид Хэй.
Источник — Boxingnews
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Так что Хею надо бы поостыть с лотерейными прогнозами.
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