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Дэвид ХЭЙ: «Никто не выигрывает в лотерею дважды»

Британский боксер не сомневается в своей победе в матче-реванше с Тони Беллью

  • 29.09.2017 22:22
  • 340 просмотров
  • 4 комментария
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Getty Images. Дэвид Хэй
© Getty Images. Дэвид Хэй

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях британец Дэвид Хэй заявил, что не сомневается в своей победе в матче-реванше со своим соотечественником Тони Беллью, который состоится 17 декабря в Лондоне:

«Выходя на бой с Беллью семь месяцев назад, я был уверен, что вероятность его победы надо мной равна вероятности выигрыша лотерейного билета. И, что бы вы думали? Он это сделал! Но никто не выигрывает лотерею дважды. Сейчас у меня новый тренер, новый настрой, новая филосифия бокса. Я словно переместился в машине времени на десять лет назад, и я буду быстрее и лучше, чем когда либо ранее!», - сказал Дэвид Хэй.

Источник — Boxingnews

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Комментарии
    vladblaugranas
      vladblaugranas, 29.09.2017 22:42
    0
    Ну-ну, посмотрим.
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    kfleif69
      kfleif69, 29.09.2017 22:45
    +1
    "Дурень думкою багатіє."
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    Comraddm
    online
      Comraddm, 29.09.2017 23:10
    -1
    Вовка тоже постоянно говорил, что он себя чувствует на 10-15 лет моложе, но на практике все оказалось совсем не так.
    Так что Хею надо бы поостыть с лотерейными прогнозами.
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    serge1234
      serge1234, 29.09.2017 23:28
    0
    Какая лотерея? Беллью абсолютно заслуженно выиграл, доминируя большую часть боя.
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