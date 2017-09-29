Стиверн или Уайт заменят Ортиса в бою с Уайлдером

Кубинский супертяжеловес Луис Ортис (27-0, 23 КО), который, скорее всего, не выйдет на бой с чемпионом мира по версии WBC американцем Деонтеем Уайлдером (38-0, 37 КО) из-за положительной допинг-пробы, может быть заменен официальным претендентом на титул канадцем Стиверн (25-2-1, 21 КО).
Еще один кандидат на замену Ортиса в бою с Уайлдером - британский боксер Диллиан Уайт (21-1, 16 КО), который уже заявил, что готов выйти в ринг 4 ноября в Нью-Йорке.
Источник — Boxingnews
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