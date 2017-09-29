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Стиверн или Уайт заменят Ортиса в бою с Уайлдером

Канадец и британец готовы выйти в ринг против чемпиона мира по версии WBC 4 ноября

  • 29.09.2017 22:51
  • 318 просмотров
  • 2 комментария
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Getty Images. Деонтей Уайлдер
© Getty Images. Деонтей Уайлдер

Кубинский супертяжеловес Луис Ортис (27-0, 23 КО), который, скорее всего, не выйдет на бой с чемпионом мира по версии WBC американцем Деонтеем Уайлдером (38-0, 37 КО) из-за положительной допинг-пробы, может быть заменен официальным претендентом на титул канадцем Стиверн (25-2-1, 21 КО).

Еще один кандидат на замену Ортиса в бою с Уайлдером - британский боксер Диллиан Уайт (21-1, 16 КО), который уже заявил, что готов выйти в ринг 4 ноября в Нью-Йорке.

Источник — Boxingnews

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Комментарии
    Oleg Savchuk
    online
      Oleg Savchuk, 29.09.2017 23:09
    +1
    Шкода ,Ортіс реально міг наваляти дилді,а тепер знов напівмішки!
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    dikcher
      dikcher, 29.09.2017 23:42
    0
    Шляпа. Таким темпом, мы бой Джошуа с Уайлдером не скоро дождемся. Есть у меня подозрение, что Уайлдер, мягко говоря, не очень хочет драться с Антохой )))
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