БЕЛЛЬЮ: «Чем дольше будет длиться реванш – тем хуже для Хэя»

Бывший чемпион мира по версии WBC в первом тяжелом весе британец Тони Беллью пообещал в матче-реванше со своим соотечественником Дэвидом Хэем нанести Хэю еще одно поражение:
«Я нокаутирую Хэя опять и, возможно, в этот раз даже быстрее. Чем дольше будет длиться бой - тем хуже будет для Хэя. Так же я говорил и перед первым нашим поединком, и все мои предсказания сбылись. И если в тот раз сломалось его тело, то в этот раз Хэя сломает мой кулак», - сказал Тони Беллью.
Источник — Boxingnews
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