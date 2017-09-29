Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

БЕЛЛЬЮ: «Чем дольше будет длиться реванш – тем хуже для Хэя»

Британец пообещал во второй раз нокаутировать своего соотечественника

  • 29.09.2017 23:29
  • 83 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Getty Images. Тони Беллью
© Getty Images. Тони Беллью

Бывший чемпион мира по версии WBC в первом тяжелом весе британец Тони Беллью пообещал в матче-реванше со своим соотечественником Дэвидом Хэем нанести Хэю еще одно поражение:

«Я нокаутирую Хэя опять и, возможно, в этот раз даже быстрее. Чем дольше будет длиться бой - тем хуже будет для Хэя. Так же я говорил и перед первым нашим поединком, и все мои предсказания сбылись. И если в тот раз сломалось его тело, то в этот раз Хэя сломает мой кулак», - сказал Тони Беллью.

Источник — Boxingnews

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.