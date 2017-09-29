БЕЛЛЬЮ: «Чем дольше будет длиться реванш – тем хуже для Хэя»

Каталонские клубы никто не ждёт ни в Италии, ни в Англии, ни во Франции, ибо предавший раз предас...

Я тоже высказал свою точку зрения, и тоже считаю, что имею достаточно информации ... наверное ...

Для kurage. Не судіть по собі про інших ( це про манію). Я висловив власну точку зору, як людина,...