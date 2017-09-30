Дебютный бой Сиренко в Америке запланирован на 27 октября

Дебютный бой перспективного украинского супертяжеловеса Владислава Сиренко (3-0, 3 КО) в Америке состоится 27 октября в Лас-Вегасе.
Об этом в эксклюзивном комментарии Boxingnews.com.ua сообщил тренер Сиренко Джеймс Али Башир.
Несмотря на то, что организация боев в США оказалась значительно более сложной задачей, чем организация боев в Южной Африке, где Сиренко провел три поединка за один месяц, в Лас-Вегасе, куда Владислав перебрался в июле, значит легче договориться о спаррингах, и сейчас Сиренко является одним из спарринг-партнеров бывшего чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе канадца Бермейна Стиверна в рамках его подготовки временем с американцем Домиником Бризилом.
Источник — Boxingnews
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