Майріс Брієдіс - Майк Перес. Анонс

Всесвітня боксерська суперсерія набирає обертів і вже в цю суботу латвійська Рига визначить третього півфіналіста у крузервейті. Майбутня зустріч Майріса Брієдіса та Майка Переса викликала підвищений інтерес і серед українських вболівальників. Воно й не дивно, адже саме переможець цього двобою вже взимку стане суперником головного фаворита турніру - Олександра Усика.

Майк Перес (22-2-1, 14 КО)

Після оприлюднення всіх учасників турніру саме ім'я кубинця викликало чимало запитань та подиву. Така реакція боксерського світу досить справедлива - Перес за останні два з половиною роки з'являвся в ринзі лише двічі. Не зважаючи на це, суботня зустріч має всі шанси стати досить інтригуючою та цікавою.

До 2013-го на Кубі існувала п'ятдесятирічна заборона на професійний бокс, тому безліч спортсменів-любителів в прямому сенсі втікали з країни. Зазвичай, в США. Рідше - в Мексику або країни Західної Європи. Подібна ситуація спіткала і Майка Переса, який зміг залишити Острів Свободи тільки з другої спроби. Після прибуття до Мексики кубинця затримали члени місцевого картеля, і лише завдяки фінансовій допомозі ірландського промоутера Гері Хайда вдалося уникнути полону. Десятого січня 2008-го Майк дістався до міста Корк, а вже через два тижні дебютував на профі-ринзі. Здобути деяку популярність вдалося лише в 2011-му, коли Перес виграв комерційний турнір «Prizefighter» і отримав солідний гонорар. Потім була трагічна зустріч з Магомедом Абдусаламовим, яка закінчилася для росіянина болючою поразкою та страшною інвалідністю. Цей випадок добряче підкосив непереможного Переса, кар'єра якого полетіла вниз - кубинець програв Браянту Дженнінгсу і Олександру Повєткіну, звів унічию бій з Карлосом Такамом, а перемогти вдалося лише джорнімена Дарнела Уілсона. Майк Перес залишив бокс аж на два роки - свій єдиний бій після перерви кубинець провів у червні 2017-го, нокаутувавши на тридцятій секунді маловідомого Віктора Біскака. Цікаво, що цей бій відбувся в новій категорії - у крузервейті.

Майріс Брієдіс (22-0, 18 КО)

Латвійський панчер розпочав свою кар'єру в 2009-му, поступово здобуваючи все більше прихильників. Брієдіса ніхто ніколи не піарив, він не мав впливого промоутера і майже шість років боксував проти маловідомих суперників - ймовірно, це і стало однією з причин шаленої популярності в рідній країні. Завоювавши малопрестижні регіональні титули IBA та WBC Baltic, Майріс отримав шанс перевірити свої сили на фоні серйозніших опонентів. У 2015-му році латвієць нокаутував німця Мануеля Чарра, а ще через півроку записав в свій актив перемогу над південноафриканцем Дені Вентером (екс-суперником Усика) і отримав в руки пояс IBF Inter-Continental. Після таких успіхів кар'єра талановитого панчера пішла вгору, а рівень суперників зростав у геометричній прогресії. Брієдіс розбив стійкого нігерійця Дуродолу, розібрався з британським середняком Валілі і вийшов на ринг із німецьким чемпіоном Марко Хуком. Не надто видовищний, проте досить цікавий бій завершився переконливою перемогою Майріса - в Латвію боксер поїхав з поясами чемпіона світу за версіями WBC та IBO.

Прогноз

Букмекери віддають перевагу латвійському панчеру, проте спрогнозувати розвиток подій у поєдинку майже неможливо. В першу чергу через Переса. Тому на виході маємо досить інтригуюче протистояння, в якому важко виділити фаворита, і, як на мене, кубинець - найцікавіша фігура в цій серії.

Майріс Брієдіс відноситься до когорти тих боксерів, які фактично не мають слабких сторін. Представник Прибалтики схожий на ідеально запрограмованого робота, який в ринзі робить те, що потрібно для перемоги. Найголовнішим козирем латвійця завжди була його залізна дисципліна. Брієдіс має хорошу техніку, прекрасно переміщається на ринзі і вміє тримати опонента на зручній дистанції. Серед інших переваг варто виділити серійну роботу комбінаціями та дуже сильний удар. На перший погляд здається, що у Переса немає шансів, проте це не так. Опозиція Майріса майорить досить непоганими іменами, проте справжніх топових боксерів у нього не було. Давно пробитий Чар, міцні середняки Вентер та Дуродола - назвати їх індикатором сили прибалта не можна аж ніяк. Марко Хук? Як показали останні бої, німець вже давно перетворився на ветерана, який навряд чи зможе скласти конкуренцію чемпіонам крузервейту. Це по-перше. По-друге, Брієдіс просто не знає, до якого Переса готуватись. Останні роки добряче потріпали кубинського боксера, тому чого чекати від нього, тим більше, в новому дивізіоні - невідомо нікому.

Майк ніколи не любив багато рухатися, надаючи перевагу прямолінійному наступу. В його активі - арсенал різноманітних ударів, частину з яких він добре маскує під час серійниних атак. Кубинець добре володіє боковими та любить затягувати суперника в ближній бій. Разом з тим, Перес ніколи не відзначався нормальним захистом, приймаючи всі випади суперників своїм обличчям. Як буде розвиватися бій? Однозначно, з перших хвилин жоден з опонентів обере вичікувальну тактику і перші три-чотири раунди піде на розвідку. Майріс на правах господаря діятиме першим номером та буде намагатись набирати очки за рахунок серійної роботи комбінаціями та швидкого переміщення. Що далі? А далі все залежитиме від Переса. В новій категорії боксер провів менше хвилини і жодних відповідей своїм фанатам не залишив. Його швидкість, силу удару та роботу в захисті у новому дивізіоні по-суті ще ніхто не бачив.

Прогноз Sport.ua: Брієдіс UD12.