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Гловацки досрочно побил Бруцезе

Польский боксер одержал вторую победу после поражения от Александра Усика

  • 01.10.2017 09:42
  • 589 просмотров
  • 2 комментария
Метки
klitschko-brothers.com
© klitschko-brothers.com

Экс-чемпион мира в первом тяжелом весе Кшиштоф Гловацки (28-1, 18 КО), потерявший титул в бою с Александром Усиком, одержал досрочную победу над Дамианом Бруцезе (18-4, 6 КО).

Поединок, состоявшийся в андеркарде четвертьфинального боя Всемирной боксерской суперсерии между Майрисом Бриедисом и Майком Пересом, сложился для Гловацки очень легко. Поляк доминировал на протяжении всей встречи, дважды отправив оппонента в нокдаун. В пятом раунде рефери зафиксировал победу техническим нокаутом.

Этот успех для экс-чемпиона стал уже вторым кряду после поражения от Александра Усика.

Источник — Klitschko-brothers

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Комментарии
    Denis Govorusskiy
      Denis Govorusskiy, 01.10.2017 10:11
    0
    А к чему здесь Кшиштов Влодарчик (на фото)?
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    Jeck
      Jeck, 01.10.2017 10:17
    0
    Не дуже сильно розуміюсь на польських боксерах, але думаю що на фото Кшиштоф Влодарчик, а не Гловацкі
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