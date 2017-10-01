Гловацки досрочно побил Бруцезе

Экс-чемпион мира в первом тяжелом весе Кшиштоф Гловацки (28-1, 18 КО), потерявший титул в бою с Александром Усиком, одержал досрочную победу над Дамианом Бруцезе (18-4, 6 КО).

Поединок, состоявшийся в андеркарде четвертьфинального боя Всемирной боксерской суперсерии между Майрисом Бриедисом и Майком Пересом, сложился для Гловацки очень легко. Поляк доминировал на протяжении всей встречи, дважды отправив оппонента в нокдаун. В пятом раунде рефери зафиксировал победу техническим нокаутом.

Этот успех для экс-чемпиона стал уже вторым кряду после поражения от Александра Усика.