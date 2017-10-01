Усик узнал соперника в полуфинале WBSS

Чемпион мира по версии WBO в первом тяжелом весе, украинец Александр Усик в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии встретится с обладателем титула WBC в этой весовой категории, латвийцем Майрисом Бриедисом.
Это стало известно после того, как в четвертьфинальном поединке турнира, состоявшееся 30 сентября в Риге Бриедис единогласным решением судей - 116:110, 115:111, 114:112 – победил кубинца Майка Переса. По ходу боя Бриедис владел небольшим преимуществом, а в третьем раунде после одного из ударов головами у него открылось рассечение брови, за это у Переса судья снял один балл.
Бой Усик – Бриедис предположительно состоится в начале 2018 года.
Источник — Klitschko-brothers
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