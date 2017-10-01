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Усик узнал соперника в полуфинале WBSS

Украинский боксер сразится с латвийцем Майрисом Бриедисом

  • 01.10.2017 10:24
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Getty Images. Александр Усик
© Getty Images. Александр Усик

Чемпион мира по версии WBO в первом тяжелом весе, украинец Александр Усик в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии встретится с обладателем титула WBC в этой весовой категории, латвийцем Майрисом Бриедисом.

Это стало известно после того, как в четвертьфинальном поединке турнира, состоявшееся 30 сентября в Риге Бриедис единогласным решением судей - 116:110, 115:111, 114:112 – победил кубинца Майка Переса. По ходу боя Бриедис владел небольшим преимуществом, а в третьем раунде после одного из ударов головами у него открылось рассечение брови, за это у Переса судья снял один балл.

Бой Усик – Бриедис предположительно состоится в начале 2018 года.

Источник — Klitschko-brothers

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