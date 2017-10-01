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Томаш Адамек сразится с Фредом Касси

Поляк встретится с камерунским боксером 18 ноября в Честонхове

  • 01.10.2017 17:41
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Getty Images. Томаш Адамек
© Getty Images. Томаш Адамек

Бывший чемпион мира в двух весовый категориях 40-летний поляк Томаш Адамек (51-5, 30 КО) не собирается вешать перчатки на гвоздь. 18 ноября в Честонхове, Польша, проведет свой 57-й бой на профи-ринге.

Соперником Адамека в этом бою станет камерунский боксер Фред Касси (18-6-1, 10 КО).

Источник — Boxingnews

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