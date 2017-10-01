Майрис БРИЕДИС: «Перед боем с Усиком нужно выполнить много работы»

Чемпион мира по версии WBC в первом тяжелом весе, латвиец Майрис Бриедис прокомментировал победу в четвертьфинальном бою Всемирной боксерской суперсерии над Майком Пересом и поделился своим мнение относительно будущего боя с обладателем титула WBO в крузервейте Александром Усиком.
Согласно регламенту турнира, именно с Усиком Бриедис проведет полуфинальный поединок серии, а победитель боя станет чемпионом мира по двум версиям. «Первый бой с левшой – хороший опыт. Поединок был не таким уж и сложным, скорее он стал не очень комфортным. Нужно продолжать работу перед следующим боем, который также пройдет с левшой. Мы смотрели встречу Усика с Хуком, и в предстоящие недели нам нужно сделать много работы. Спасибо всем за поддержку. Мы побеждаем вместе и переписываем историю Латвии», – сказал Бриедис.
Источник — Klitschko-brothers
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