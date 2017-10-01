Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Майрис БРИЕДИС: «Перед боем с Усиком нужно выполнить много работы»

Чемпион мира по версии WBC – о бое с Майком Пересом и подготовке к полуфиналу WBSS

  • 01.10.2017 17:55
  • 322 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Getty Images. Майрис Бриедис
© Getty Images. Майрис Бриедис

Чемпион мира по версии WBC в первом тяжелом весе, латвиец Майрис Бриедис прокомментировал победу в четвертьфинальном бою Всемирной боксерской суперсерии над Майком Пересом и поделился своим мнение относительно будущего боя с обладателем титула WBO в крузервейте Александром Усиком.

Согласно регламенту турнира, именно с Усиком Бриедис проведет полуфинальный поединок серии, а победитель боя станет чемпионом мира по двум версиям. «Первый бой с левшой – хороший опыт. Поединок был не таким уж и сложным, скорее он стал не очень комфортным. Нужно продолжать работу перед следующим боем, который также пройдет с левшой. Мы смотрели встречу Усика с Хуком, и в предстоящие недели нам нужно сделать много работы. Спасибо всем за поддержку. Мы побеждаем вместе и переписываем историю Латвии», – сказал  Бриедис.

Источник — Klitschko-brothers

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.