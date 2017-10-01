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ГЛОВАЦКИ: «Считаю Усика фаворитом в бою с Бриедисом»

Польский боксер ставит на украинца, но допускает, что латвиец может преподнести сюрприз

  • 01.10.2017 18:48
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ringside24.com. Кшиштоф Гловацки
© ringside24.com. Кшиштоф Гловацки

Бывший чемпион мира по версии WBO в первом тяжелом весе поляк Кшиштоф Гловацки в интервью Ringpolska.pl дал свой прогноз на бой мой украинцем Александром Усиком и латвийцем Майрисом Бриедисом, который состоится в начале следующего года:

«Фаворитом для меня Усик. Хотя это бокс на высшем уровне, и здесь все может решить один удар. Но фаворитом я считаю Усика», - сказал Кшиштоф Гловацки.

Источник — Boxingnews

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