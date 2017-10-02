Мурат ГАССИЕВ: «Усик не сможет легко победить Бриедиса»

Чемпион мира по версии IBF в первом тяжелом весе, российский боксер Мурат Гассиев прокомментировал победу обладателя титула WBC Майриса Бриедиса над кубинцем Майклом Пересом в четвертьфинале Всемирной боксерской суперсерии, а также поделился ожиданиями от поединка латышского бойца с Александром Усиком.

По мнению Гассиева, Бриедис – очень неудобный соперник, который может и умеет контролировать ход боя в любой ситуации. «Бриедис в очередной раз показал себя мастером очень высокого уровня. Показал, что может подстроиться под любой стиль соперника, под любую ситуацию на ринге. Он показал, что готов к любому тактическому варианту боя, который только предлагал Перес. Более того, он сам все время предлагал что-то, к чему не был готов Перес. Думаю, что апперкоты Бриедиса и умение «грязно» работать в клинче, стали неприятным сюрпризом для Переса. Бриедис показал себя настоящим универсальным бойцом, который умеет на ринге абсолютно все и делает это на очень высоком уровне. Его бой с Усиком будет очень интересным и те, кто предрекают легкую победу Александра, уверен, ошибаются. Лично я не сомневаюсь, что бой между ними будет очень интересным. Жду с нетерпением», - заявил Гассиев.