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Мурат ГАССИЕВ: «Усик не сможет легко победить Бриедиса»

Российский боксер поделился ожиданиями от грядущего боя

  • 02.10.2017 11:28
  • 677 просмотров
  • 2 комментария
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boxingplanet.ru. Мурат Гассиев
© boxingplanet.ru. Мурат Гассиев

Чемпион мира по версии IBF в первом тяжелом весе, российский боксер Мурат Гассиев прокомментировал победу обладателя титула WBC Майриса Бриедиса над кубинцем Майклом Пересом в четвертьфинале Всемирной боксерской суперсерии, а также поделился ожиданиями от поединка латышского бойца с Александром Усиком.

По мнению Гассиева, Бриедис – очень неудобный соперник, который может и умеет контролировать ход боя в любой ситуации. «Бриедис в очередной раз показал себя мастером очень высокого уровня. Показал, что может подстроиться под любой стиль соперника, под любую ситуацию на ринге. Он показал, что готов к любому тактическому варианту боя, который только предлагал Перес. Более того, он сам все время предлагал что-то, к чему не был готов Перес. Думаю, что апперкоты Бриедиса и умение «грязно» работать в клинче, стали неприятным сюрпризом для Переса. Бриедис показал себя настоящим универсальным бойцом, который умеет на ринге абсолютно все и делает это на очень высоком уровне. Его бой с Усиком будет очень интересным и те, кто предрекают легкую победу Александра, уверен, ошибаются. Лично я не сомневаюсь, что бой между ними будет очень интересным. Жду с нетерпением», - заявил Гассиев.

Источник — ТК Футбол

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Комментарии
    Маряна Андрунив
    Маряна Андрунив, 02.10.2017 11:57
    0
    Бачу цей Мурат, нетiльки добрий боксер щей адекватний як людина ! Це заслуговуэ повагу !
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    Mao Dzedun
      Mao Dzedun, 02.10.2017 12:11
    0
    Интересно,только я один заметил что источником информаци откуда взята эта новость является тк футбол
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