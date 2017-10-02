Дэвид ХЭЙ: «Бой с Беллью — мой последний шанс»

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях британец Дэвид Хэй заявил, что окончательно повесит перчатки на гвоздь, если не сможет нокаутировать своего соотечественника Тони Беллью в матче-реванше, запланированном на 17 декабря.
«Я знаю, что это мой последний шанс. Больше их у меня не будет. Если я не смогу нокаутировать Тони Беллью - для меня все будет кончено. Если я не смогу нокаутировать Беллью - значит, я не тот боец, которым я когда-то был и которым, думаю, я все еще являюсь», - сказал Дэвид Хэй.
Источник — Boxingnews
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