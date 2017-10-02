Виталий КЛИЧКО: «Рад, что следующий съезд WBC пройдет в Киеве»

Легендарный трехкратный чемпион мира в супертяжелом весе, почетный «Вечный» чемпион по версии WBC и мэр Киева Виталий Кличко принял участие в открытии съезда Всемирного боксерского совета (WBC), который в этом году проходит в Баку, столице Азербайджана.

Выступая на открытии съезда, Виталий Кличко передал приветствие Всемирному боксерскому совету от своего брата Владимира.

«Мой брат завоевал все возможные титулы, кроме одного – зеленого пояса WBC. И только по одной причине - на то время он уже был у меня. А еще детьми мы пообещали маме никогда не драться друг против друга», - пошутил Виталий Кличко.

В разные времена чемпионами по самой престижной версии в мировом боксе WBC были Мохаммед Али, Майк Тайсон, Леннокс Льюис, Эвандер Холифилд, Виталий Кличко. На прошлогоднем съезде WBC, который проходил в Соединенных Штатах, Всемирный боксерский совет наградил Виталия Кличко титулом «Вечного чемпиона мира в супертяжелом весе». И тогда мэр Киева провел предварительные переговоры с президентом WBC Маурисио Сулейманом о том, чтобы один из следующих съездов Всемирного боксерского совета состоялся в Киеве.

«Сегодня мы определились окончательно и решение принято – в 2018-м съезд WBC состоится в столице Украины. Я рад, что Киев будет принимать мероприятие такого высокого уровня. И много известных спортсменов из разных стран мира посетят Украину. Одна из моих задач как мэра - привлекать как можно больше таких международных событий в Киева. И я это делаю», - подчеркнул Виталий Кличко.