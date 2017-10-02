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Майк ТАЙСОН: «Ломаченко – настоящий монстр»

Легендарный боксер – о будущем поединке украинца против Гильермо Ригондо

  • 02.10.2017 15:25
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Getty Images. Майк Тайсон
© Getty Images. Майк Тайсон

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе, легендарный американский боксер Майк Тайсон высоко отозвался о Василии Ломаченко, отдав должное мастерству украинца.

По мнению Тайсона, бой Ломаченко – Ригондо, запланированный на 9 декабря в Нью-Йорке, станет большим событием в мире боксе. «Этот маленький парень из Украины просто мастер. Ломаченко – настоящий монстр. Я хотел бы увидеть его бой против Ригондо. Это будет очень хороший бой. Он может себе позволить много играть на публику, как в его последнем бою. Его набор навыков настолько превосходит других бойцов, что это не удивительно».

Источник — Klitschko-brothers

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