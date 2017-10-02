Рогава победил соперника, который был тяжелее на 22 килограмма

В молдавском Кишиневе на турнире КОК украинец Цотне Рогава выиграл по очкам у представителя Нидерландов Колина Джорджа.
Более низкорослый и легкий украинец за счет скорости и техники имел преимущество в большинстве раундов и победил единогласным решением судей.
Наставник Цотне Владимир Пишенин заявил, что поединок был сложным для его подопечного, поскольку сказалась большая разница в габаритах. На взвешивании Джордж, рост которого составляет 207 см, показал 127 кг, что было на 22 килограмма тяжелее за вес Рогавы.
Источник — Sport.ua
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