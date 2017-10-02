Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Рогава победил соперника, который был тяжелее на 22 килограмма

Более низкорослый и легкий украинец за счет скорости и техники победил единогласным решением судей

  • 02.10.2017 20:02
  • 690 просмотров
  • 2 комментария
Метки
Facebook Vladimir Pishenin
© Facebook Vladimir Pishenin
В молдавском Кишиневе на турнире КОК украинец Цотне Рогава выиграл по очкам у представителя Нидерландов Колина Джорджа.
 
Более низкорослый и легкий украинец за счет скорости и техники имел преимущество в большинстве раундов и победил единогласным решением судей.
 
Наставник Цотне Владимир Пишенин заявил, что поединок был сложным для его подопечного, поскольку сказалась большая разница в габаритах. На взвешивании Джордж, рост которого составляет 207 см, показал 127 кг, что было на 22 килограмма тяжелее за вес Рогавы.

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Leonid Frantseskevich
    online
      Leonid Frantseskevich, 02.10.2017 21:38
    0
    Коллеги, сколько можно нагло воровать эксклюзивы у одесского сайта "Думская" и приписывать материалы себе???
    Ссылка
    Leonid Frantseskevich
    online
      Leonid Frantseskevich, 02.10.2017 21:39
    0
    Вот МОЯ новость, данная задолго до вашей...
    http://dumskaya.net/news/odesskiy-boetc-pobedil-127-kilogrammovogo-gollan-0
    77655/
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.