Рогава победил соперника, который был тяжелее на 22 килограмма

В молдавском Кишиневе на турнире КОК украинец Цотне Рогава выиграл по очкам у представителя Нидерландов Колина Джорджа.

Более низкорослый и легкий украинец за счет скорости и техники имел преимущество в большинстве раундов и победил единогласным решением судей.

Наставник Цотне Владимир Пишенин заявил, что поединок был сложным для его подопечного, поскольку сказалась большая разница в габаритах. На взвешивании Джордж, рост которого составляет 207 см, показал 127 кг, что было на 22 килограмма тяжелее за вес Рогавы.