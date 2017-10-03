WBC санкционировал реванш между Головкиным и Альваресом

Пока сам народ ихний (которого очень мало, именно народа, терпилы преобладают) сам пуйла не хлоп...

А шо, погудеть надо было?

ПНХ у чемпіонат невизнаних республік

Вот недалекие, кому, коме себя, они этим хуже делают ?)))

Ой, "прекратили тренироваться"! Это забастовка такая?