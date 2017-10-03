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WBC санкционировал реванш между Головкиным и Альваресом

Бой состоится в следующем году

  • 03.10.2017 07:14
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Глава Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейман сообщил, что WBC санкционировал ответный поединок между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем Альваресом.

– WBC санкционировал второй бой Геннадия Головкина и Сауля Альвареса, бой, который хочет увидеть весь мир, которого хотят боксеры – об этом решении мы объявили публично. Геннадий ждал два года выхода на большую сцену, это случилось 16 сентября в бою с Канело. Он вышел на ринг с зеленым поясом и защищал его в одном из лучших боев, который мы видели за последние годы. Этот бой напомнил мне такие поединки, как Асума Нельсон – Джефф Фенч, Майкл Спринкс – Ларри Холмс, Костя Цзю – Хулио Сесар Чавес или Заб Джуда, Эрик Моралес – Марко Баррера или Мэнни Пакьяо, Юрий Арбачаков – Муангчай Киттикейзем, бой итальянского героя Нино Бенвенути против Карлоса Монсона, Карлос Сарате – Альфонсо Самора и бои других чемпионов прошлого, все эти великие моменты истории WBC, – приводит слова Сулеймана sports.kz.

Напомним, первый поединок между Головкиным и Альваресом завершился вничью.

Источник — Sports.kz

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