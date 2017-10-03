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Василий ЛОМАЧЕНКО: «Я люблю свой город и свою страну, буду жить здесь»

Украинский боксер считает, что за границей он все равно никогда не станет своим

  • 03.10.2017 10:32
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Getty Images. Василий Ломаченко
© Getty Images. Василий Ломаченко

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко (9-1, 7 КО), которому 9 декабря в Нью-Йорке предстоит поединок против кубинца Гильермо Ригондо, заявил, что не собирается уезжать из Украины.

По словам Ломаченко, который поднялся на вторую строчку рейтинга лучших боксеров мира по версии ESPN, уступая только Геннадию Головкину, в США он проводит достаточно времени, готовясь к боям, но покидать Украину он не намерен.

«Шесть месяцев в году я живу в Америку, готовлюсь там к боям. После этого возвращаюсь домой – здесь мои корни, здесь все мне знакомо. Как говорится, где родился, там и пригодился. Я люблю свой город, люблю свою страну. Буду жить здесь. Здесь я свой, а там – чужой», – сказал Ломаченко.

Источник — Klitschko-brothers

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