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ЛОМАЧЕНКО: «Не обещаю нокаутировать Ригондо, но я его раздавлю»

Украинский боксер – о предстоящем поединке

  • 02.12.2017 09:51
  • 1676 просмотров
  • 3 комментария
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Getty Images. Василий Ломаченко
© Getty Images. Василий Ломаченко

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе украинец Василий Ломаченко дал свой прогноз на бой с кубинцем Гильермо Ригондо, который состоится 9 декабря в Нью-Йорке.

«Я раздавлю его словно танк. Но «раздавлю как танк» и «нокаутирую» разные вещи. Каждый боец хочет закончить бой досрочно, и я думаю, что есть большая вероятность того, что наш бой будет закончен досрочно. Я не обещаю нокаутировать Ригондо, но я обещаю, что я его раздавлю», сказал Василий Ломаченко.

Источник — Boxingnews

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Комментарии
    vadosshv0907
      vadosshv0907, 02.12.2017 10:38
    0
    Хорошее оптимистическое настроение. Верим в победу!
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    seregka1991
      seregka1991, 02.12.2017 11:03
    0
    Вот это интрига. Два крутейших бойца, обои "хайтек" делают вокруг своих оппонентов. Очень жду и верю в победу Васи!
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    bonv
    online
      bonv, 02.12.2017 11:47
    0
    Якщо Рігондо відмовиться виходити на чемпіонські раунди - значить роздавив.
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