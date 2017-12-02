ЛОМАЧЕНКО: «Не обещаю нокаутировать Ригондо, но я его раздавлю»

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе украинец Василий Ломаченко дал свой прогноз на бой с кубинцем Гильермо Ригондо, который состоится 9 декабря в Нью-Йорке.
«Я раздавлю его словно танк. Но «раздавлю как танк» и «нокаутирую» – разные вещи. Каждый боец хочет закончить бой досрочно, и я думаю, что есть большая вероятность того, что наш бой будет закончен досрочно. Я не обещаю нокаутировать Ригондо, но я обещаю, что я его раздавлю», – сказал Василий Ломаченко.
Источник — Boxingnews
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