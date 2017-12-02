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Ригондо – о бое с Ломаченко: «Это будет резня»

Кубинский боксер дал свой прогноз на предстоящий поединок

  • 02.12.2017 10:39
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Getty Images. Гильермо Ригондо
© Getty Images. Гильермо Ригондо

Будущий соперник чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе украинца Василия Ломаченко кубинский боксер Гильермо Ригондо дал свой прогноз на бой с Ломаченко:

«Это будет резня. Люди должны ожидать резни. Я не волнуюсь вообще. Я просто должен выйти и сделать свою работу», - сказал Гильермо Ригондо.

Напомним, что поединок пройдёт 9 декабря в Нью-Йорке (США) в весовой категории до 59 кг.

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Источник — Boxingnews

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