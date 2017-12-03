Мигель Котто проиграл последний бой в карьере

Чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе, 37-летний пуэрториканский боксер Мигель Котто в своем заключительном поединке на профессиональном ринге проиграл единогласным решением судей 29-летнему американцу Садаму Али.

Претендент лучше провел начало и концовку боя, Кото ярче выглядел в середине поединке, однако не смог убедить судей в своем превосходстве. По итогам 12 раундов трое арбитров единогласно отдали победу Али – 115:113, 116:112 и 115:113.

Отметим, что Котто – единственный боксер из Пуэрто-Рико становившийся чемпионом мира в четырех весовых категориях – ранее заявлял, что бой с Али станет для него последним на профессиональном ринге. За этот поединок знаменитый пуэрториканец заработал 750 тысяч долларов, его соперник – 600 000.