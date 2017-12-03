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Хитров проведет следующий поединок 9 декабря

Бой против доминиканца Жонатана Батисты состоится в американском Норфолке

  • 03.12.2017 16:49
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Sport.ua. Евгений Хитров
© Sport.ua. Евгений Хитров

Украинский средневес Евгений Хитров (15-1, 12 КО) проведет следующий бой 9 декабря в американском Норфолке.

Поединок против малоизвестного доминиканца Жонатана Батисты (16-10, 9 КО) станет для украинца вторым после обидного поражения представителю США Имманувелю Алиму (17-0-1, 10 КО).

Стоит отметить, что Батиста никогдане побеждал за пределами Доминиканской Республики.

Источник — BoxRec

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