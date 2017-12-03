Хитров проведет следующий поединок 9 декабря

Украинский средневес Евгений Хитров (15-1, 12 КО) проведет следующий бой 9 декабря в американском Норфолке.
Поединок против малоизвестного доминиканца Жонатана Батисты (16-10, 9 КО) станет для украинца вторым после обидного поражения представителю США Имманувелю Алиму (17-0-1, 10 КО).
Стоит отметить, что Батиста никогдане побеждал за пределами Доминиканской Республики.
Источник — BoxRec
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