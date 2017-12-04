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Ломаченко вылетел на бой с Ригондо

Украинский боксер завершил тренировочный лагерь

  • 04.12.2017 10:15
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Getty Images. Василий Ломаченко
© Getty Images. Василий Ломаченко

Чемпион по версии WBO в первом легком весе украинец Василий Ломаченко завершил свой тренировочный лагерь и вылетел в Нью-Йорк, где проведет последнюю неделю перед запланированным на 9 декабря поединком против чемпиона мира по версии WBA во втором легчайшем весе кубинца Гильермо Ригондо.

Об это сообщил сам Василий, разместив фото из аэропорта Лос-Анджелеса на своей странице в Instagram.

 

🤖Полетели ✈️🛸 #6days

Допис, поширений LOMAchenko Vasiliy (@lomachenkovasiliy)

Источник — Instagram

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