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Прайс вернулся с невнятной победой

Британский боксер одолел польского джорнимена Камила Соколовски

  • 04.12.2017 10:24
  • 258 просмотров
  • 1 комментария
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Getty Images. Дэвид Прайс
© Getty Images. Дэвид Прайс

Бронзовый призер Олимпиады в Пекине, некогда проспект супертяжелого дивизиона, британский бокер Дэвид Прайс (22-4-, 18, КО) победно вернулся на ринг после тяжёлого поражения от Кристиана Хаммера, которое он потерпел в феврале этого года.

Противостоял британцу польский джорнимен Камил Соколовски (4-12-2, 1 КО), но даже у такого соперника Прайс не смог выиграть досрочно. Поединок продлился все отведенные регламентом шесть раундов, а единственный судья отдал победу Прайсу со счетом - 60:54.

Источник — Klitschko-brothers

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Комментарии
    ypka
    online
    ypka, 04.12.2017 11:35
    0
    встречались 2 джорнимена..... и его хочет в противники Фьюри.... вместе с Бриггзом- 2 клоуна
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