Прайс вернулся с невнятной победой

Бронзовый призер Олимпиады в Пекине, некогда проспект супертяжелого дивизиона, британский бокер Дэвид Прайс (22-4-, 18, КО) победно вернулся на ринг после тяжёлого поражения от Кристиана Хаммера, которое он потерпел в феврале этого года.
Противостоял британцу польский джорнимен Камил Соколовски (4-12-2, 1 КО), но даже у такого соперника Прайс не смог выиграть досрочно. Поединок продлился все отведенные регламентом шесть раундов, а единственный судья отдал победу Прайсу со счетом - 60:54.
Источник — Klitschko-brothers
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