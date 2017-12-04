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Сергей ДЗИНЗИРУК: «Шансы на победу Ломаченко – 70 на 30»

Экс-чемпион мира поделился ожиданиями от боя Ломаченко – Ригондо

  • 04.12.2017 19:39
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sport-xl.org. Сергей Дзинзирук
© sport-xl.org. Сергей Дзинзирук
Бывший чемпион мира в среднем весе Сергей Дзинзирук рассказал о том, чего он ожидает от поединка Василия Ломаченко и Гильермо Ригондо. 
 
«Ригондо – очень опытный, очень сильный боксер. Для Ломаченко очень неудобный. Мои прогнозы  60 на 40 в пользу Ломаченко. 37 – это еще хороший возраст, самый запал. Не считаю, что возраст сыграет какую-то роль в этом бою. А вот поднятие по весовой категории может сыграть роль. Хотя боксеры такого уровня не должны обращать на это внимания.
 
Главные плюсы Ригондо – скорость, хитрость, опыт, быстрота. То, что есть и у Васи Ломаченко. Это два очень достойных соперника. Можно было бы сказать и 80 на 20. Но мне кажется, что так сбрасывать со счета Ригондо не надо. Сказать 50 на 50 – тоже нет. Я все же понимаю, что Ломаченко где-то быстрее и сильнее. Так что где-то 60 на 40 или 70 на 30 в пользу Василия», – сказал Дзинзирук. 
 
Поединок Ломаченко – Ригондо пройдет 9 декабря в Нью-Йорке в театре Madison Square Garden.

Источник — Трибуна

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