Сергей ДЗИНЗИРУК: «Шансы на победу Ломаченко – 70 на 30»

Бывший чемпион мира в среднем весе Сергей Дзинзирук рассказал о том, чего он ожидает от поединка Василия Ломаченко и Гильермо Ригондо.

«Ригондо – очень опытный, очень сильный боксер. Для Ломаченко очень неудобный. Мои прогнозы 60 на 40 в пользу Ломаченко. 37 – это еще хороший возраст, самый запал. Не считаю, что возраст сыграет какую-то роль в этом бою. А вот поднятие по весовой категории может сыграть роль. Хотя боксеры такого уровня не должны обращать на это внимания.

Главные плюсы Ригондо – скорость, хитрость, опыт, быстрота. То, что есть и у Васи Ломаченко. Это два очень достойных соперника. Можно было бы сказать и 80 на 20. Но мне кажется, что так сбрасывать со счета Ригондо не надо. Сказать 50 на 50 – тоже нет. Я все же понимаю, что Ломаченко где-то быстрее и сильнее. Так что где-то 60 на 40 или 70 на 30 в пользу Василия», – сказал Дзинзирук.

Поединок Ломаченко – Ригондо пройдет 9 декабря в Нью-Йорке в театре Madison Square Garden.