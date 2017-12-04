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УСИК: «На этой неделе должны объявить дату и место боя с Бриедисом»

Украинский боксер рассказал, что поединок может состояться 27 января 2018 года в Риге

  • 04.12.2017 21:22
  • 308 просмотров
  • 1 комментария
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Getty Images. Александр Усик
© Getty Images. Александр Усик
Чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик рассказал, что, скорее всего, бой полуфинала WBSS против латыша Маириса Бриедиса пройдет в Риге 27 января. 
 
«На кону боя с Бриедисом стоит объединение поясов, но никакой злости к сопернику нет. Я буду делать свою работу, качественно боксировать, демонстрировать зрителям хороший, качественный бокс. Ненависти к Маирису у меня никакой нет. У меня наоборот радость, что у него есть пояс, у меня есть пояс, и они будут объединяться. На этой неделе должны окончательно объявить дату и место боя. Вроде 27 января. Насколько я знаю, это должна быть Рига. Шикарно, я еду в Ригу», – рассказал Усик.

Источник — Facebook.com

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Комментарии
    bonv
    online
      bonv, 04.12.2017 22:19
    0
    Краще звісно на нейтральній території..
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