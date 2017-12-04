УСИК: «На этой неделе должны объявить дату и место боя с Бриедисом»

Чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик рассказал, что, скорее всего, бой полуфинала WBSS против латыша Маириса Бриедиса пройдет в Риге 27 января.

«На кону боя с Бриедисом стоит объединение поясов, но никакой злости к сопернику нет. Я буду делать свою работу, качественно боксировать, демонстрировать зрителям хороший, качественный бокс. Ненависти к Маирису у меня никакой нет. У меня наоборот радость, что у него есть пояс, у меня есть пояс, и они будут объединяться. На этой неделе должны окончательно объявить дату и место боя. Вроде 27 января. Насколько я знаю, это должна быть Рига. Шикарно, я еду в Ригу», – рассказал Усик.