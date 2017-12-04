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Поединок Ломаченко – Ригондо покажет телеканал Интер

Начало боя – в 5:00 по киевскому времени

  • 04.12.2017 21:37
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klitschko-brothers.com
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Украинский боксер Василий Ломаченко в ночь с 9 на 10 декабря выйдет в ринг против кубинца Гильермо Ригондо в Нью-Йорке.
 
Прямая трансляция боя в Украине запланирована на телеканале «Интер». Начало – в 5:00 по киевскому времени.
 
Отметим, что это будет четвертая защита принадлежащего 29-летнему украинцу титула чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе.

Источник — ТК Интер

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