Поединок Ломаченко – Ригондо покажет телеканал Интер

Украинский боксер Василий Ломаченко в ночь с 9 на 10 декабря выйдет в ринг против кубинца Гильермо Ригондо в Нью-Йорке.
Прямая трансляция боя в Украине запланирована на телеканале «Интер». Начало – в 5:00 по киевскому времени.
Отметим, что это будет четвертая защита принадлежащего 29-летнему украинцу титула чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе.
Источник — ТК Интер
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