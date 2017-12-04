ХИЖНЯК: Многие страны уже много лет хотят видеть меня в профессионалах

Чемпион мира в весе до 75 кг Александр Хижняк рассказал о дальнейших планах своей карьеры.

«В 2018 году не будет масштабных стартов – ни чемпионата Европы, ни чемпионата мира. Тренеры будут решать, как правильно распределить график и разложить подготовку, потому что сохранить хорошее состояние без ярких стартов сложно. «Украинские Атаманы» – очень хороший проект, я принимал в нем участие два сезона. С разрешения тренера. Если надо будет выступать и в этом году, то я буду это делать.

Сейчас очень много предложений из профессионального бокса. Многие страны уже много лет хотят видеть меня в профессионалах. Но профессиональный бокс я сейчас не рассматриваю вообще. Моя цель – Олимпиада-2020 в Токио. Я не поднимаю этот вопрос и смысла в этом не вижу. Если и в дальнейшем будет такая поддержка и такие стимулы, чтобы боксировать в олимпийском боксе, то я буду оставаться и на два олимпийских цикла», – сказал Хижняк.