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ХИЖНЯК: Многие страны уже много лет хотят видеть меня в профессионалах

Украинский боксер заявил, что его цель – Олимпиада-2020 в Токио

  • 04.12.2017 22:41
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Getty Images. Александр Хижняк
© Getty Images. Александр Хижняк
Чемпион мира в весе до 75 кг Александр Хижняк рассказал о дальнейших планах своей карьеры. 
 
«В 2018 году не будет масштабных стартов – ни чемпионата Европы, ни чемпионата мира. Тренеры будут решать, как правильно распределить график и разложить подготовку, потому что сохранить хорошее состояние без ярких стартов сложно. «Украинские Атаманы» –  очень хороший проект, я принимал в нем участие два сезона. С разрешения тренера. Если надо будет выступать и в этом году, то я буду это делать.
 
Сейчас очень много предложений из профессионального бокса. Многие страны уже много лет хотят видеть меня в профессионалах. Но профессиональный бокс я сейчас не рассматриваю вообще. Моя цель – Олимпиада-2020 в Токио. Я не поднимаю этот вопрос и смысла в этом не вижу. Если и в дальнейшем будет такая поддержка и такие стимулы, чтобы боксировать в олимпийском боксе, то я буду оставаться и на два олимпийских цикла», – сказал Хижняк.

Источник — Трибуна

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