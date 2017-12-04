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Василий ЛОМАЧЕНКО: «Не думаю, что Салидо выйдет со мной драться»

Украинский боксер прокомментировал возможность реванша с кубинцем

  • 04.12.2017 23:48
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Getty Images. Василий Ломаченко
© Getty Images. Василий Ломаченко
Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко оценил возможность реванша против мексиканца Орланда Салидо. 
 
«Не думаю, что он выйдет со мной драться, потому что уже придумал себе хорошее оправдание. Он говорит: «Этот бой нужен Ломаченко, а не мне, поэтому ему придется хорошо заплатить». Но это просто отговорка Салидо, который сейчас никто», – сказал Ломаченко.

Источник — Fightnews

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