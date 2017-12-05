Ломаченко сменит весовую категорию в следующем году

Чемпион мира по версии WBO в первом легком весе Василий Ломаченко, которому 9 декабря в Нью-Йорке предстоит встретиться в ринге с чемпионом мира по версии WBA во втором легчайшем весе кубинцем Гильермо Ригондо, в следующем году планирует подняться на одну весовую категорию выше.
Об этом заявил американский промоутер Боб Арум, представляющий интересы украинца. «Да, он действительно нацелился на легкий вес. Ломаченко сказал, что в следующем году будет драться в 135 фунтах», — цитирует Арума BoxingScene.
Напомним, что Официальный фан-клуб братьев Кличко вместе с партнерами организовывает фан-тур в поддержку нашего чемпиона, в рамках которого можно будет не только поболеть за Василия в таком долгожданном поединке, но и оценить красоты Нью-Йорка.
Источник — Klitschko-brothers
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а так да если проходит Ригондо то или Гарсия сдержит своё слово или опять будет бегать от Лома
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