Ломаченко сменит весовую категорию в следующем году

Чемпион мира по версии WBO в первом легком весе Василий Ломаченко, которому 9 декабря в Нью-Йорке предстоит встретиться в ринге с чемпионом мира по версии WBA во втором легчайшем весе кубинцем Гильермо Ригондо, в следующем году планирует подняться на одну весовую категорию выше.

Об этом заявил американский промоутер Боб Арум, представляющий интересы украинца. «Да, он действительно нацелился на легкий вес. Ломаченко сказал, что в следующем году будет драться в 135 фунтах», — цитирует Арума BoxingScene.

Напомним, что Официальный фан-клуб братьев Кличко вместе с партнерами организовывает фан-тур в поддержку нашего чемпиона, в рамках которого можно будет не только поболеть за Василия в таком долгожданном поединке, но и оценить красоты Нью-Йорка.