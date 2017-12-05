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Валентин Головко проведет бой в Румынии против чемпиона WBA

8 декабря украинец встретится с Флавиусом Биэа

  • 05.12.2017 12:01
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kievgranit.com.ua. Валентин Головко
© kievgranit.com.ua. Валентин Головко
8 декабря в Бузэу (Румыния) пройдёт вечер бокса, главным событием которого анонсированы три титульных поединка с участием местных фаворитов против боксёров из России и Украины.
 
— 36-летний румынский полулегковес Виорел Симион (21-2, 9 КО) поборется за вакантный пояс интерконтиентального чемпиона по версии WBA против небитого уроженца Таджикистана, выступающего под российским флагом Сахиба Усарова (22-0, 8 КО).
 
— не знающий поражений супертяжеловес Богдан Дину (17-0, 13 КО) встретится с россиянином Владимиром Терёшкиным (20-0-1, 10 КО), также ещё не проигрывавшим в профи, в поединке за вакантный титул континентального чемпиона WBA.
 
— обладатель титула континентального чемпиона WBA в полусредней категории (до 66,7 кг) Флавиус Биэа (12-0, 6 КО) проведёт защиту против украинца Валентина Головко (23-2, 16 КО).

Источник — Fightnews

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