Валентин Головко проведет бой в Румынии против чемпиона WBA

8 декабря в Бузэу (Румыния) пройдёт вечер бокса, главным событием которого анонсированы три титульных поединка с участием местных фаворитов против боксёров из России и Украины.

— 36-летний румынский полулегковес Виорел Симион (21-2, 9 КО) поборется за вакантный пояс интерконтиентального чемпиона по версии WBA против небитого уроженца Таджикистана, выступающего под российским флагом Сахиба Усарова (22-0, 8 КО).

— не знающий поражений супертяжеловес Богдан Дину (17-0, 13 КО) встретится с россиянином Владимиром Терёшкиным (20-0-1, 10 КО), также ещё не проигрывавшим в профи, в поединке за вакантный титул континентального чемпиона WBA.

— обладатель титула континентального чемпиона WBA в полусредней категории (до 66,7 кг) Флавиус Биэа (12-0, 6 КО) проведёт защиту против украинца Валентина Головко (23-2, 16 КО).