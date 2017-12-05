Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Победитель боя Поветкин – Хаммер может стать соперником Джошуа

Эдди Хирн рассказал о возможном сопернике своего подопечного

  • 05.12.2017 14:15
  • 114 просмотров
  • 1 комментария
Метки
reporter-ua.com. Александр Поветкин
© reporter-ua.com. Александр Поветкин

Эдди Хирн, представляющий интересы чемпиона мира по версиям WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (20-0, 20 КО), заявил, что запланированный на 15 декабря поединок между Александром Поветкиным (32-1, 23 КО) и Кристианом Хаммером (22-4, 12 КО) может стать элиминатором по версии Всемирной боксерской ассоциации.

В обновленном рейтинге WBA Поветкин занимает второе место, Хаммер – третье. Первый в рейтинге – Фрес Окендо, однако он уже получил в обязательные соперники Мануэля Чарра, завоевавшего недавно титул WBA «Regular».

«Я должен поговорить с президентом WBA Жилберто Мендосой, который может приехать в Великобританию в декабре. Мы рассматривали возможность организации боя с Луисом Ортисом, однако он был исключен из рейтингов WBA. Мануэль Чарр выиграл «регулярный» титул, но организация не рассматривает его как обязательного претендента. Поветкин сражается с Хаммером, а победитель этого боя мог стать следующим соперником Энтони. Мы говорили о  бое Джошуа против Поветкина и о вероятности организации этого поединка. У нас очень хорошие отношения с промоутерами Поветкина. Есть ситуация, когда мы можем получить обязательного претендента. Но промоутеры Поветкина должны решить: или бой с Джошуа или продвижение по линии WBO», — рассказал Хирн.

Источник — Klitschko-brothers

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    ypka
    online
    ypka, 05.12.2017 14:24
    0
    дилема-Веткин несомненно побьет Паркера но не факт что тот выйдет-он уже отказался раз от боя а с Джошуа шансов мало...но денежно и морально бой куда интереснее
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.