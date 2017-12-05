Победитель боя Поветкин – Хаммер может стать соперником Джошуа

Эдди Хирн, представляющий интересы чемпиона мира по версиям WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (20-0, 20 КО), заявил, что запланированный на 15 декабря поединок между Александром Поветкиным (32-1, 23 КО) и Кристианом Хаммером (22-4, 12 КО) может стать элиминатором по версии Всемирной боксерской ассоциации.



В обновленном рейтинге WBA Поветкин занимает второе место, Хаммер – третье. Первый в рейтинге – Фрес Окендо, однако он уже получил в обязательные соперники Мануэля Чарра, завоевавшего недавно титул WBA «Regular».



«Я должен поговорить с президентом WBA Жилберто Мендосой, который может приехать в Великобританию в декабре. Мы рассматривали возможность организации боя с Луисом Ортисом, однако он был исключен из рейтингов WBA. Мануэль Чарр выиграл «регулярный» титул, но организация не рассматривает его как обязательного претендента. Поветкин сражается с Хаммером, а победитель этого боя мог стать следующим соперником Энтони. Мы говорили о бое Джошуа против Поветкина и о вероятности организации этого поединка. У нас очень хорошие отношения с промоутерами Поветкина. Есть ситуация, когда мы можем получить обязательного претендента. Но промоутеры Поветкина должны решить: или бой с Джошуа или продвижение по линии WBO», — рассказал Хирн.