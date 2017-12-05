Боб Арум просит сделать Гвоздика претендентом на бой с Ковалевым

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум попросил WBO назначить украинского полутяжеловеса Александра Гвоздика (14-0, 12 КО) официальным претендентом на бой против обладателя пояса чемпиона мира по этой версии Сергея Ковалева (31-2-1, 27 КО).
Ранее Top Rank нацеливал Александра Гвоздика на титул по версии WBC, однако обладатель чемпионского пояса по этой версии Адонис Стивенсон не проводил обязательной защиты уже несколько лет, поэтому надеяться на бой Александра с Адонисом в Top Rank перестали.
Ковалев будет защищать свой пояс 3 марта 2018 года. Соперник пока не определился, но им может стать кубинец Салливан Баррера.
Напомним, 26 ноября Ковалев нокаутировал украинца Вячеслава Шабранского.
Источник — BoxingScene
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