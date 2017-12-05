Боб Арум просит сделать Гвоздика претендентом на бой с Ковалевым

Игореха сегодня за два матча должен отработать

Эххх были раньше временна Туре и Мхитарян играли за Донецкий Металлург,а сейчас в лучших клубах п...

Нууу кто как привык жить , понимаете? 500 фунтов на месяц в Харькове как раз норм. 200 за квартир...

Не знал, что у Габалы есть история!

Это фсе Путин винават. И Мишутку на крышу тоже он запустил. Вы, кстати, поймали его или цирк еще ...

Разбежались жители региона, кормившего всю страну по всей Украине - вот такое и происходит.Дамбас...