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Боб Арум просит сделать Гвоздика претендентом на бой с Ковалевым

Глава Top Rank отправил официальный запрос во Всемирную боксерскую организацию

  • 05.12.2017 16:30
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boxingnews24. Александр Гвоздик (справа)
© boxingnews24. Александр Гвоздик (справа)

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум попросил WBO назначить украинского полутяжеловеса Александра Гвоздика (14-0, 12 КО) официальным претендентом на бой против обладателя пояса чемпиона мира по этой версии Сергея Ковалева (31-2-1, 27 КО).

Ранее Top Rank нацеливал Александра Гвоздика на титул по версии WBC, однако обладатель чемпионского пояса по этой версии Адонис Стивенсон не проводил обязательной защиты уже несколько лет, поэтому надеяться на бой Александра с Адонисом в Top Rank перестали.

Ковалев будет защищать свой пояс 3 марта 2018 года. Соперник пока не определился, но им может стать кубинец Салливан Баррера.

Напомним, 26 ноября Ковалев нокаутировал украинца Вячеслава Шабранского.

Источник — BoxingScene

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