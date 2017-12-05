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Бой Гассиев – Дортикос состоится 3 февраля

Поединок пройдет в рамках первого боксерского международного форума в Сочи

  • 05.12.2017 18:22
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Getty Images. Мурат Гассиев
© Getty Images. Мурат Гассиев

Полуфинал турнира Всемирной суперсерии (WBSS) в первом тяжелом весе между между чемпионом мира по версии IBF Муратом Гассиевым и обладателем титула WBA в дивизионе Юниером Дортикосом пройдет 3 февраля в Сочи. 

Бой будет проходить в рамках первого боксерского международного форума в Сочи. Отметим, что в четвертьфинале Гассиев победил Кшиштофа Влодарчика, а Дортикос – другого россиянина Дмитрия Кудряшова.

В другом полуфинале турнира чемпион мира по версии WBO Александр Усик встретится с обладателем титула WBC  Майрисом Бриедисом. 

Ранее сообщалось, что бой Гассиев – Дортикос состоитя 20 января.

Источник — Klitschko-brothers

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