Бой Гассиев – Дортикос состоится 3 февраля

Полуфинал турнира Всемирной суперсерии (WBSS) в первом тяжелом весе между между чемпионом мира по версии IBF Муратом Гассиевым и обладателем титула WBA в дивизионе Юниером Дортикосом пройдет 3 февраля в Сочи.



Бой будет проходить в рамках первого боксерского международного форума в Сочи. Отметим, что в четвертьфинале Гассиев победил Кшиштофа Влодарчика, а Дортикос – другого россиянина Дмитрия Кудряшова.



В другом полуфинале турнира чемпион мира по версии WBO Александр Усик встретится с обладателем титула WBC Майрисом Бриедисом.

Ранее сообщалось, что бой Гассиев – Дортикос состоитя 20 января.