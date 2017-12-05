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Перенесенный матч-реванш Хэя и Беллью состоится 5 мая 2018 года

Поединок состоится в Лондоне

  • 05.12.2017 21:34
  • 105 просмотров
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Метки
klitschko-brothers.com
© klitschko-brothers.com
Повторный поединок между экс-чемпионом мира в двух весовых категориях, британским супертяжеловесом Дэвидом Хэйем и «почетным» чемпионом мира по версии WBC в крузервейте Тони Беллью, состоится 5 мая в Лондоне на арене О2.
 
Об этом на своей странице в одной из социальных сетей сообщил сам Хэй. Напомним, что первоначально матч-реванш Хэя и Беллью должен был пройти 17 декабря, однако не состоялся из-за травмы Хэя, полученной на тренировке.
 
В первом бою, состоявшемся в марте этого года, Хэй проиграл Беллью техническим нокаутом.

Источник — Klitschko-brothers

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