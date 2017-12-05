Виталий Кличко включен в Международный зал боксерской славы

«Вечный» чемпион мира по версии WBC, легендарный украинский боксер Виталий Кличко введен в Международный зал боксерской славы. Действующий мэр Киева вместе с Эриком Моралесом и Рональдом Райтом победил в голосовании «Современная категория» — последний поединок боксеров должен был состояться не ранее 1989 года.
Каждый из участников голосования мог вписать имена пятерых боксеров, но победителей было только трое. Виталий Кличко, Эрик Моралес и Рональд Райт опередили в частности таких известных боксеров как Рикки Хаттон и Иван Кальдерон. Причем, все три номинанта выиграли в первый год их участия в голосовании.
Официальная церемония «посвящения», по данным СМИ, состоится 10 июня 2018 года в Канасоте.
Источник — Klitschko-brothers
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