Виталий Кличко включен в Международный зал боксерской славы

«Вечный» чемпион мира по версии WBC, легендарный украинский боксер Виталий Кличко введен в Международный зал боксерской славы. Действующий мэр Киева вместе с Эриком Моралесом и Рональдом Райтом победил в голосовании «Современная категория» — последний поединок боксеров должен был состояться не ранее 1989 года.

Каждый из участников голосования мог вписать имена пятерых боксеров, но победителей было только трое. Виталий Кличко, Эрик Моралес и Рональд Райт опередили в частности таких известных боксеров как Рикки Хаттон и Иван Кальдерон. Причем, все три номинанта выиграли в первый год их участия в голосовании.

Официальная церемония «посвящения», по данным СМИ, состоится 10 июня 2018 года в Канасоте.