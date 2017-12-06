КЛИЧКО: «Попасть в Международный зал славы – большая честь для меня»

«Вечный» чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе, мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал свое включение в Международный зал боксерской славы.



Виталий Кличко вместе с Эриком Моралесом и Рональдом Райтом победил в голосовании «Современная категория» — последний поединок боксеров должен был состояться не ранее 1989 года.



«Это мечта многих боксеров стать членом Зала славы. Думал о Зале Славы, но я никогда не ожидал, что в один прекрасный день я окажусь в компании легенд, которые всегда были для меня примерами. Такими как Мухаммед Али, Майк Тайсон и многие известные мировые боксеры. Для меня это большая честь», – сказал Виталий Кличко.