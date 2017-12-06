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Реванш Хэй – Беллью перенесен на 5 мая

Поединок состоится в Лондоне

  • 06.12.2017 07:48
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Getty Images. Тони Беллью и Дэвид Хэй
© Getty Images. Тони Беллью и Дэвид Хэй

Команды британских супертяжеловесов Дэвида Хэя и Тони Беллью официально объявили о том, что бой-реванш этих боксеров, который предварительно был запланирован на 17 декабря, но перенесено из-за травмы Хэя состоится 5 мая в Лондоне.

Напомним, что первый бой Дэвида Хэя с Тони Беллью состоялся в марте этого года и закончился победой Беллью техническим нокаутом в 11-м раунде.

Источник — Boxingnews

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