Реванш Хэй – Беллью перенесен на 5 мая

Команды британских супертяжеловесов Дэвида Хэя и Тони Беллью официально объявили о том, что бой-реванш этих боксеров, который предварительно был запланирован на 17 декабря, но перенесено из-за травмы Хэя состоится 5 мая в Лондоне.



Напомним, что первый бой Дэвида Хэя с Тони Беллью состоялся в марте этого года и закончился победой Беллью техническим нокаутом в 11-м раунде.