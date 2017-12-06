Реванш Хэй – Беллью перенесен на 5 мая

Команды британских супертяжеловесов Дэвида Хэя и Тони Беллью официально объявили о том, что бой-реванш этих боксеров, который предварительно был запланирован на 17 декабря, но перенесено из-за травмы Хэя состоится 5 мая в Лондоне.
Напомним, что первый бой Дэвида Хэя с Тони Беллью состоялся в марте этого года и закончился победой Беллью техническим нокаутом в 11-м раунде.
Источник — Boxingnews
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