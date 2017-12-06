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Василий ЛОМАЧЕНКО: «Хочу, чтобы бокс ассоциировали с моим именем»

Украинский боксер – о своей заветной мечте

  • 06.12.2017 08:10
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Getty Images. Василий Ломаченко
© Getty Images. Василий Ломаченко

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко (9-1, 7 КО) рассказал о своей заветной мечте.

«Хочу, чтобы после завершения карьеры, бокс ассоциировали с моим именем. Это моя мечта в профессиональном боксе. Я хочу быть лицом бокса своей еры.

Ригондо меньше меня и он стар. Но также он хороший боксер, который знает, что нужно делать в ринге», – сказал Ломаченко.

Напомним, поединок Ломаченко – Ригондо состоится в ночь с 9 на 10 декабря Нью-Йорке.

Источник — ESPN

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