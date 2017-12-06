Василий ЛОМАЧЕНКО: «Хочу, чтобы бокс ассоциировали с моим именем»

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко (9-1, 7 КО) рассказал о своей заветной мечте.



«Хочу, чтобы после завершения карьеры, бокс ассоциировали с моим именем. Это моя мечта в профессиональном боксе. Я хочу быть лицом бокса своей еры.



Ригондо меньше меня и он стар. Но также он хороший боксер, который знает, что нужно делать в ринге», – сказал Ломаченко.



Напомним, поединок Ломаченко – Ригондо состоится в ночь с 9 на 10 декабря Нью-Йорке.