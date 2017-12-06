Боб Арум живет долго, потому что курит марихуану

Промоутер украинского боксера Василия Ломаченко Боб Арум 8 декабря отметит 86-й день рождения. И на вопрос журналиста, как ему удается поддерживать форму, руководитель Top Rank ответил, что все дело в марихуане.

«Я не знаю, прошел бы я допинг-тест VADA или нет, - заявил Арум. - Я не принимаю тяжелые наркотики, но я родом из Невады. А там нет запрета на курение марихуаны. Так что я время от времени курю травку.

Я начал курить марихуану в 1966-м. Детям этого делать нельзя, потому что в их возрасте мозг еще формируется. Но мне в 1966-м было за 30. Я не курю марихуану во время работы, только на отдыхе. Каннабис - отличное средство для поддержания сил!».