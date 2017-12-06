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Боб Арум живет долго, потому что курит марихуану

Глава компании Top Rank не скрывает, что курит «травку» более полувека

  • 06.12.2017 13:11
  • 687 просмотров
  • 2 комментария
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Getty Images. Боб Арум
© Getty Images. Боб Арум
Промоутер украинского боксера Василия Ломаченко Боб Арум 8 декабря отметит 86-й день рождения. И на вопрос журналиста, как ему удается поддерживать форму, руководитель Top Rank ответил, что все дело в марихуане.
 
«Я не знаю, прошел бы я допинг-тест VADA или нет, - заявил Арум. - Я не принимаю тяжелые наркотики, но я родом из Невады. А там нет запрета на курение марихуаны. Так что я время от времени курю травку.
 
Я начал курить марихуану в 1966-м. Детям этого делать нельзя, потому что в их возрасте мозг еще формируется. Но мне в 1966-м было за 30. Я не курю марихуану во время работы, только на отдыхе. Каннабис - отличное средство для поддержания сил!».

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Комментарии
    KOLEJORZ
    online
    KOLEJORZ, 06.12.2017 13:58
    0
    Легалайз
    Ссылка
    BERNARDOS
    online
      BERNARDOS, 06.12.2017 14:05
    +1
    Заявил бы у нас кто-то из больших звёзд, что курит траву, тут же поднялся бы вой. Всё хорошо в меру. Сам я не курил, но Боб Арум может служить примером для очень и очень многих, так что... он молодец
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