Девид БЕРНА: «Я настроен на победу над Малиновским»

16 декабря 2017 года на Ледовой арене (ТРЦ «Терминал», Бровары) в рамках вечера бокса от K2 Promotions Ukraine Олег Малиновский (21-0-0, 5 КО) встретится в ринге с представителем Венгрии Девидом Берной (13-1-0, 12 КО). На кону - титул чемпиона Европы WBO в полулегком весе, который принадлежит Малиновскому.

Вашему вниманию комментарии соперника Малиновского Девида Берны о предстоящем поединке:

‹Скоро у меня будет хорошая возможность побороться за титул Чемпиона Европы WBO в Украине. Подготовка проходит идеально, сейчас проводим спарринг-сессии с лучшими партнерами, для того, чтобы подойти к поединку в наилучшей форме. Я видел бой своего нынешнего оппонента Олега Малиновского, когда он боксировал в Будапеште в июне этого года. Он показал отличный бокс и я сразу же сказал своему менеджеру, что хочу с ним встретиться в ринге и отобрать его титул. Меня ждет нелегкий бой, тем более на территории моего соперника, но я настроен на победу!›

Трансляция главных поединков состоится 16 декабря на телеканале ‹Интер›.