ОФИЦИАЛЬНО: Бой между Усиком и Бриедисом состоится 27 января в Риге

Поединок между украинским чемпионом мира в тяжелом весе Александром Усиком и латышом Маирисом Бриедисом в полуфинале World Boxing Super Series состоится 27 января в Риге. Об этом сообщил организатор Всемирной боксерской суперсерии Калле Зауэрланд.

В Америке состоится другой полуфинал серии - поединок между чемпионом мира по версии IBF Муратом Гассиевым и обладателем титула WBA Regular Юниером Дортикосом.