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ОФИЦИАЛЬНО: Бой между Усиком и Бриедисом состоится 27 января в Риге

В Америке состоится другой полуфинал серии - поединок между Муратом Гассиевым и Юниером Дортикосом

  • 06.12.2017 14:20
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Twitter Калле Зауэрланда
© Twitter Калле Зауэрланда
Поединок между украинским чемпионом мира в тяжелом весе Александром Усиком и латышом Маирисом Бриедисом в полуфинале World Boxing Super Series состоится 27 января в Риге. Об этом сообщил организатор Всемирной боксерской суперсерии Калле Зауэрланд.
 
В Америке состоится другой полуфинал серии - поединок между чемпионом мира по версии IBF Муратом Гассиевым и обладателем титула WBA Regular Юниером Дортикосом.

Источник — Twitter

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