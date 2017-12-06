Кубинський Шакал, або Втеча з острова Свободи

Дев'ятого грудня в американському Нью-Йорку відбудеться один з найочікуваніших поєдинків цього року, в якому зустрінуться дворазові олімпійські чемпіони – українець Василь Ломаченко та кубинець Гільєрмо Рігондо. Безсумнівно, на нашого співвітчизника чекає одне з найважчих випробувань в його кар'єрі. Зустріч двох боксерів, які вважаються найсильнішими за всю історію любительського боксу, викликала неабиякий інтерес у світі спорту.

Рігондо народився тридцятого вересня 1980-го року в кубинському місті Сантьяго-де-Куба. Вперше зміг заявити про себе на Олімпійських іграх в Сіднеї (2000 рік), де здобув золоту медаль. У фіналі Шакал (саме так називають цього боксера прихильники) здолав росіянина Раімкуля Маламбекова – 18:12. Після такого успіху кубинець став грізною силою в своїй категорії і продовжив збирати всі можливі нагороди. В період з 2001-го по 2003-й рік Ріго став чемпіоном світу, здобув Кубок в Астані та виграв престижні Панамериканські ігри.

Справжнім бенефісом талановитого боксера стала Олімпіада-2004 в грецьких Афінах. Гільєрмо впевнено пройшов усю дистанцію, а в фіналі переміг грізного представника Таїланду – Воропая Петчкума (22:13). У наступні роки кубинець вдруге став чемпіоном світу, але події 2007-го змінили життя Рігондо. Справа в тому, що в цей час у Бразилії проходили чергові Панамериканські ігри. Рігондо разом зі своїм партнером по команді Ерісланді Ларою зробили спробу самовільно залишити свій табір і залишитися в Ріо-де-Жанейро.

Втікачів затримала бразильська поліція і депортувала їх на батьківщину. Президент Куби Фідель Кастро розкритикував боксерів, зокрема, назвавши їх дезертирами. Через цей інцидент Рігондо відрахували з національної збірної, а сам боксер втратив можливість виграти третю Олімпіаду поспіль.

У 2009-му кубинець з другої спроби таки зміг залишити Острів Свободи і потрапив в Маямі, де підписав контракт з промоутерською компанією Arena Box-Promotion, яку на той момент представляли співвітчизники Рігондо – Юріоркіс Гамбоа, Одланьєр Соліс та давній знайомий Ерісланді Лара.

Цього ж року і відбувся дебют кубинця в професійному боксі. Вже в третьому поєдинку Гільєрмо нокаутував бразильця Джовані Андраде і завоював свій перший титул - регіональний пояс WBA-NABA. Через деякий час Шакал став повноправним чемпіоном світу (хоча і з приставкою «тимчасовий»). Він записав у свій актив непросту перемогу над представником Панами Рікардо Кордобою.

Гільерме Рігондо vs Ноніто Донейр

У 2013-му Рігондо провів свій найважливіший двобій - його суперником став Ноніто Донейр, який на той момент вважався одним із найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії. Неймовірно інтригуюча зустріч двох спортсменів закінчилася перемогою кубинця. Завдяки цьому успіху, Гільєрмо виграв титули WBA, WBO та The Ring.

Згодом боксера спіткала досить неприємна ситуація - через великі проміжки між боями у нього за півроку відібрали усі три титули. В травні минулого року керівництво WBA вирішило повернути пояс і вже через два місяці кубинець зміг захистити звання чемпіона світу у бою з британцем Джеймсом Діккенсом (RTD 2). Востаннє в ринзі Рігондо з'являвся півроку тому, але через порушення правил (удар після гонгу) бій з Мойсесом Флоресом записали в графу «не відбувся».

Головним недоліком талановитого боксера є великі перерви – в свої тридцять сім років він провів лише сімнадцять (!) боїв. І це за майже дев'ять років професійної кар'єри. Очевидно, Рігондо - один з найтехнічніших боксерів сучасності, який володіє неймовірним інтелектом та хорошим багажем умінь і в ніч з суботи на неділю легкого життя для Василя Ломаченко точно не буде.

Микола ТИТЮК