Василий ЛОМАЧЕНКО: «Размажу Ригондо по рингу»

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко прокомментировал предстоящий поединок против Гильермо Ригондо

«Не думаю, что Ригондо решит в открытую атаковать. Он не делал этого никогда на протяжении всей своей карьеры. Если он попрет в атаку, то отправится на настил. Не думаю, что он решится на такое. Я согласен, что это исторический бой. Это интересный поединок, а самое главное, что он интересен мне. На его организацию было потрачено много времени.

У меня в голове уже есть план на бой. Не думаю, что будет разумно рассуждать об этом сейчас. Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Как и любой другой боец, я выхожу в ринг с мыслью завершить поединок до того, как истекут все 12 раундов. Есть высокая вероятность того, что бой против Ригондо завершится досрочно. Я не обещаю нокаут, но обещаю размазать его по ригну», – сказал Ломаченко.

Напомним, бой Ломаченко – Ригондо состоится в ночь с 9 на 10 декабря в театре Madison Square Garden.