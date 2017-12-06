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Гильермо РИГОНДО: «Должен победить Ломаченко четко и убедительно»

Чемпион WBA во втором легчайшем весе (17-0, 11 КО) – о предстоящем поединке с Василием Ломаченко

  • 06.12.2017 17:34
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Getty Images. Гильермо Ригондо
© Getty Images. Гильермо Ригондо

37-летний кубинец, несмотря на внушительный послужной список, считается андердогом в бою с украинцем.

«Ломаченко — хороший, качественный боец, у которого есть талант. Это чемпион мира. Наш поединок останется в истории и станет рекордным, ведь впервые на ринге сойдутся два олимпийских чемпиона, у которых есть по несколько медалей Игр»

«Меня не волнует статистика, мы отлично поработали в тренировочном лагере. Я готов на сто процентов и докажу это миру. У меня в карьере было много важных событий, а победа над Ломаченко — очередная задача, потом мои дела пойдут еще лучше. У меня есть скорость и подготовка, осталось выполнить задачу. Волноваться в данной ситуации следует моему сопернику».

«Судьи? Они меня совершенно не беспокоят. Мне все равно. Я просто знаю, что должен победить Ломаченко очень четко и убедительно», - сказал Ригондо.

Поединок Ломаченко - Ригондо состоится 9 декабря Madison Square Garden. Прямая трансляция боя на телеканале «Интер» ориентировочно в 6.00. О Гильермо Ригондо можете почитать здесь.

 

Источник — ESPN

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