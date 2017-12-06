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Александр Гвоздик свой следующий бой проведет 16 февраля

Соперник украинца пока неизвестен

  • 06.12.2017 21:48
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Александр Гвоздик свой следующий бой проведет 16 февраля
Украинский полутяж Александр Гвоздик (14-0-0, 12 КО), который входит в первую пятерку рейтингов четырех основных боксерских организаций, проведет свой следующий бой 16 февраля.
 
Как сообщает BoxingTalk, что Гвоздик выйдет на ринг в рамках турнира, запланированного в Рино (штат Невада, США). Оппонент украинца пока не определен.
 
Ранее сообщалось, что руководство промоутерской компании Top Rank обратилось к WBO с просьбой сделать Александра Гвоздика обязательным претендентом на титул по версии WBO, которым владеет Сергей Ковалев.

Источник — Klitschko-brothers

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