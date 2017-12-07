ШАТЕРНИКОВА: «У Ригондо много достоинств, но Вася - гений»

Вице-президент Национальной лиги профи-бокса Алина Шатерникова считает, что бой между Василием Ломаченко и Гильермо Ригондо не будет похож на мексиканскую рубку.

«Такого количества раундов и боев, сколько провел Василий за свою карьеру, Ригондо не видел. У него были разные соперники, с разными стилями. Ломаченко – гений, который может приспособиться к любому стилю в ринге.

У Ригондо много достоинств, он – мастер бокса высокого уровня, и когда он засыпает ударами, что ты даже не можешь предугадать, когда будет следующий, под каким углом и с какой траекторией. Я сама боксировала, и знаю, что когда твой спарринг-партнер тебя забрасывает таким количеством ударов, то ты теряешься, и происходит полная разбалансировка. Ты понимаешь, что в наилучшей форме, выходил на первый раунд уверенным, а потом такое количество ударов. Это выводит из состояния равновесия.

Для Ригондо это будет очень непростой бой и серьезное испытание его, как боксера. Это не будет мексиканской рубкой, больше тактический бокс. Однако, как только у Василия будет шанс загнать Ригондо к канатам, он его просто не выпустит, забросает ударами», - отметила Шатерникова.

Поединок Ломаченко - Ригондо состоится 9 декабря Madison Square Garden. Прямая трансляция боя на телеканале «Интер» ориентировочно в 6.00.