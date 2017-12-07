Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

ШАТЕРНИКОВА: «У Ригондо много достоинств, но Вася - гений»

Бывшая чемпионка мира – о предстоящем бое Ломаченко - Ригондо

  • 07.12.2017 14:06
  • 241 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Xsport. Алина Шатерникова
© Xsport. Алина Шатерникова

Вице-президент Национальной лиги профи-бокса Алина Шатерникова считает, что бой между Василием Ломаченко и Гильермо Ригондо не будет похож на мексиканскую рубку. 

«Такого количества раундов и боев, сколько провел Василий за свою карьеру, Ригондо не видел. У него были разные соперники, с разными стилями. Ломаченко – гений, который может приспособиться к любому стилю в ринге.

У Ригондо много достоинств, он – мастер бокса высокого уровня, и когда он засыпает ударами, что ты даже не можешь предугадать, когда будет следующий, под каким углом и с какой траекторией. Я сама боксировала, и знаю, что когда твой спарринг-партнер тебя забрасывает таким количеством ударов, то ты теряешься, и происходит полная разбалансировка. Ты понимаешь, что в наилучшей форме, выходил на первый раунд уверенным, а потом такое количество ударов. Это выводит из состояния равновесия.

Для Ригондо это будет очень непростой бой и серьезное испытание его, как боксера. Это не будет мексиканской рубкой, больше тактический бокс. Однако, как только у Василия будет шанс загнать Ригондо к канатам, он его просто не выпустит, забросает ударами», - отметила Шатерникова.

Поединок Ломаченко - Ригондо состоится 9 декабря Madison Square Garden. Прямая трансляция боя на телеканале «Интер» ориентировочно в 6.00. 

 

 

 

Источник — Xsport

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.