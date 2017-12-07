Александр УСИК: «Мне все равно, где драться с Бриедисом»

Чемпион мира по версии WBO в первом тяжелом весе украинец Александр Усик прокомментировал решение руководства Всемирной боксерской суперсерии провести полуфинальный поединок против обладателя титула WBC в дивизионе Майриса Бриедиса в Риге.
Поединок Бриедис – Усик состоится в столице Латвии на «Арена Рига» 27 января 2018 года, а сам украинец заявил, что для него не имеет значение место проведение поединка. «Мне все равно, где драться. В Риге на бой придет 10 тысяч фанатов, и это очень здорово. Болельщики должны ждать интересную битву между двумя чемпионами мира», – сказал Усик.
Источник — Klitschko-brothers
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