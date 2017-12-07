Александр УСИК: «Мне все равно, где драться с Бриедисом»

Это Суркис, пробрался к ним в сектор, что б отвести внимание от Мариуполя

Ну, они ж не ДНРовская команда!

ВАЦКО чем дальше, тем больше влюбляется в себя в футболе. Не столько комментирует, сколько навязы...

Не замечал, чтобы подвисала. Смотрю с тарелки по хтра тв. По поводу Зари. Там Вернидуб, также, ...