УАЙЛДЕР: «Джошуа боится, что после боя со мной все будет кончено»

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе, американец Деонтей Уайлдер заявил, что действующий обладатель титулов IBF, IBO и WBA в дивизионе, британский боксер Энтони Джошуа избегает его.



По словам Уайлдера, Джошуа боится, что проиграет нокаутом. «Он боится этого. Он понимает, что после этого все будет кончено. Поэтому, не думаю, что он рискнет выйти в ринг против меня. Но он должен это сделать, чтобы мы могли показать всему миру, кто лучший боец на планете. Будет один чемпион, который станет выше всех. И его зовут Деонтей Уайлдер. Я могу быть единственным в своем роде. Последним, кто был настолько же хорош, это Мухаммед Али. Но это было очень давно. И я не хочу, чтобы меня сравнивали с ним, я буду лучше его».



Как отметил Уайлдер, его пока не интересует поединок с обладателем «регулярного» титула WBA Мануэлем Чарром. «Это не главный пояс ассоциации, и я не имею большого желания за него драться. Я хочу сражаться за настоящий пояс, а не за второклассный титул. Я не понимаю, что значит последний. Впрочем, Чарр – мужественный боксер, может, мы когда-то и будет драться, но сейчас я хочу другого оппонента».