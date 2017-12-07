ФЬЮРИ: «Чемпионом мира может считаться лишь тот, кто победит меня»

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе, лишившийся своих титулов из-за проблем с допингом и наркотиками, британский боксер Тайсон Фьюри, заявил, что ни один из действующих обладателей поясов в дивизионе не может считаться легитимным.



По словам «Цыганского Короля», только боксер, победивший его, может называть себя полноправным чемпионом мира. «Есть люди, которые пытаются бросить вызов человеку, который владеет статусом линейного чемпиона в супертяжелом весе. Король супертяжеловесов. Человек, который владеет той же короной, что когда-то принадлежала Джону Салливану, Джеку Демпси, Джо Луису, Рокки Марчиано. А тут какие-то мешки пытаются пропиарить свое имя, используя мое. Они даже недостаточно хороши, чтобы завязывать мои шнурки или носить мою защиту паха. Они просто недостаточно хороши. Мы можем видеть всех этих гиен, собирающихся вокруг короля джунглей, льва. И они дерутся за объедки. За этот хлам в виде алфавитных поясов, суррогатных поясов.

Давайте проясним ситуацию. Все эти пояса теперь доступны, но чемпиона мира нет. Чемпионом мира можно стать, только победив меня, человека, который победил предыдущего настоящего чемпиона, победившего предыдущего, и так далее до 1885 года. Только так можно стать настоящим чемпионом».