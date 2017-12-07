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ВИДЕО ДНЯ. Дуэль взглядов Ломаченко и Ригондо

Кубинский боксер первым отвел взгляд

  • 07.12.2017 19:18
  • 2432 просмотров
  • 4 комментария
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Top Rank Boxing
© Top Rank Boxing

В Madison Square Garden состоялась пресс-конференция чемпиона мира во втором легком весе по версии WBO Василия Ломаченко (9-1, 7 КО) и кубинца Гильерме Ригондо (17-0, 11 КО).

Боксеры также провели дуэль взглядов. Отметим, что соперник украинца первым отвел взгляд.

Напомним, бой Ломаченко – Ригондо состоится в ночь с 9 на 10 декабря в театре Madison Square Garden.

Источник — Twitter

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