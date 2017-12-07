ВИДЕО ДНЯ. Дуэль взглядов Ломаченко и Ригондо

В Madison Square Garden состоялась пресс-конференция чемпиона мира во втором легком весе по версии WBO Василия Ломаченко (9-1, 7 КО) и кубинца Гильерме Ригондо (17-0, 11 КО).
Боксеры также провели дуэль взглядов. Отметим, что соперник украинца первым отвел взгляд.
Напомним, бой Ломаченко – Ригондо состоится в ночь с 9 на 10 декабря в театре Madison Square Garden.
Источник — Twitter
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